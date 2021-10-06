立法院副院長蔡其昌（資料照，盧金足攝）

國民黨近日為立法院前後門開啟時間有幾秒落差，癱瘓立院議事，抗議民進黨不中立。立法院副院長蔡其昌今日於廣播節目表示，為了這種事情狂罵、羞辱議事人員「大可不必啦」。

國民黨上周為抗議行政院長蘇貞昌的施政報告未為3＋11防疫不力道歉，企圖癱瘓議事不讓蘇揆上台報告。但當日早上7點打算進入議場佔領發言台時卻失敗，藍營指稱議事人員開了後門讓綠營進入，並說主持議事的蔡其昌不中立，要求將蔡送紀律委員會。

蔡其昌指出，過去還沒當副院長時，外界也是稱呼自己是「小鋼炮」，但當了副院長後要有高度，對手罵你5句以上可能才會回應1句，「國民黨最近大概罵了我幾千句」。

針對藍營批評，蔡其昌說，自己就是來主持議事，希望可以讓國家順利往前走，一點委屈不算什麼。

蔡其昌表示，站在執政黨角度，心胸要寬闊一點，副院長的角色，就是要把朝野各黨意見整合，昨日後來朝野協商結果是好的，國民黨願意放棄不必要的議事抗爭，民進黨願意尊重在野意見，最後才有共識。

蔡其昌指出，立法院有前後左右4個門，7點時間一到都會同時打開，藍營質疑為何他們走前門進去時綠營已經在裡面，那是因為後門離主席台比較近，當然會比較快，藍營講這個「根本是小孩子吵架」。

蔡其昌說，後來為此還調錄影帶來看，看完後國民黨硬扯說前後門開啟時間差10秒鐘，這種事情也拿來說嘴，其實大可不必啦。

蔡其昌表示，昨天協商時，國民黨要求說以後後門慢半個小時開，民進黨認為只要有共識就好，因此也答應，讓協商順利完成。

蔡其昌說，當初是國民黨要求蘇貞昌就3＋11到立院報告，排好議程後，國民黨又不質詢了，又說要蘇道歉，蘇也道歉了，結果還是杯葛議事。

蔡其昌表示，當日原本前兩名質詢的立委是民眾黨立委蔡壁如跟時力立委邱顯智，後來他們跟綠委林楚茵、何志偉交換質詢順序，大家也都簽字，那就依主席往例同意交換。而林、何提出改書面質詢，因此就輪到第3位的國民黨立委費鴻泰上台質詢，結果費不上來，就開始罵我了。

蔡其昌說，可以容忍在野黨有些舞台跟表演空間，即便議場規定不能私自拿麥克風入場，國民黨也違規，但自己也沒有要求把藍委送紀律委員會，反倒是藍營要求移送他。