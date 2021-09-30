行政院近日解編觀光發展推動委員會、國際經貿策略小組委員會與體育運動發展委員會，被解讀是還權於「部」，民眾黨立委邱臣遠今日表示，其實是還權於「蘇」，行政院長蘇貞昌權力一把抓，但執政還是「攏嘸步」，只會用「問A答B」、編列內宣預算養網軍來轉移施政不力的事實。民眾黨立委蔡壁如更痛批，蘇內閣不認「3＋11」是疫情破口，紓困振興更是一團亂，要求蘇貞昌應該下台，並受監察院的調查。

邱臣遠指出，自蘇揆就任以來，政觀推及體發會分別停擺了1088天和637天，現在直接解編，包括後疫時代觀光產業的復甦、體育改革以及刻正面臨的國際經貿談判，都是跨部會、跨層級的議題，現在任務編組被解編，相關政策的推動會不會被排擠？

邱臣遠質疑，蘇揆甩鍋施政力不佳除轉移話題，恐偷渡內宣預算養網軍，檢視明年度中央政府總預算，24個行政單位或機關，在「媒體政策及業務宣導經費」就編列18億6千多萬餘元，相當於可購買167萬劑AZ疫苗。其中，編列最多內宣經費的行政單位或機關前五名分別是經濟部、衛福部、農委會、教育部及勞動部，其中，「該編卻未編」的像是交通部觀光局，「不該編卻編」的又像是促轉會跟黨產會。

邱臣遠也揭發蔡政府把大內宣經費隱藏在各部會小金庫，也就是明年度基金預算內，像是衛福部「衛生福利特別收入基金」2億2315萬元、經濟部「經濟特別收入基金」1億6871萬元、勞動部「就安基金」1億1970萬元、教育部「運發基金」4850萬元以及內政部「營建基金」4478萬元。

衛福部長陳時中不認「3＋11」是本土疫情破口，甚至稱「3＋11與因染疫死亡的800多條人命有什麼關係？」蔡壁如痛批，蘇貞昌怎麼能默許陳時中任意妄為，難道蘇揆坐在辦公室冷眼觀看？還是忙著指揮「網軍中央廚房」一邊做大內宣、一邊攻擊不同意見的人？甚至看到對執政有威脅的意見領袖出現，就動用國家機器、傾政、媒之力，對他(她)進行全面性的人格毀滅戰。

蔡壁如認為，這樣的行政院長應該下台，接受監察院的調查，請監察院長陳菊出來說話。