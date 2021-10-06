立院司法、財政委員會聯席會議，今初審通過「審計部組織法部分條文修正草案」，審計部將增設第6廳，掌理數位及科技發展審計事項，並同時增設資訊處，掌理資訊系統發展及資安管理等。全案須交由黨團協商。

審計長陳瑞敏指出，全球正面臨數位發展浪潮，對各國政府、產業與人民生活均產生重大影人，在全球數位發展趨勢下，為提升國家競爭力，蔡英文總統特別揭示，邁向國家數位轉型、發展國家數位戰力，是當前刻不容緩的重要工作，政府業務資料數位化為必然走向，傳統審計軌跡將逐漸減少。

提案中提及，審計部面臨數位化後的審計環境，近年積極推動將大數據分析應用於審計工作，並已獲致具體成效，為持續發展多元性的資訊科技審計技術，拓展多面向的查核應用領域，應對組織進行必要調整，成立專責數位審計單位。

審計部組織法修正第六條文，今在立院司法、財政委員會初審通過，增設第六聽，掌理數位及科技發展審計事項，並通過通過台灣民眾黨立委張其祿等人所提2項附帶決議，建請行政院人事行政總處研議協助審計部配合新設數位審計專責單位，調增預算員額，並請審計部於一個月內提出書面報告。