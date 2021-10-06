台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，國民黨立委江啟臣今天痛批，前民進黨立委林靜儀為了破壞公民團體的民主訴求，居然不惜汙名化台中海線稱「要穿防彈背心才能選舉」的選區，實際上，台中市至今查獲槍枝、暴力犯罪發生率等全被高雄市長陳其邁所治理的高雄超越，林靜儀力挺陳柏惟需要如此羞辱台中人嗎？

江啟臣質問，蔡英文發言人、前民進黨立委林靜儀說台中是需要穿防彈衣選舉的地方，請問是台中市議員陳世凱穿過？陳柏惟穿過？還是立法院副院長蔡其昌穿過？綠營側翼若覺得台中治安這麼壞，為何還留在台中？若只是為了保護陳柏惟而汙衊台中治安，有經過台中選民的同意嗎？

江啟臣反問，台中市今年至今無論在查獲槍枝、子彈、刀械、暴力犯罪發生率、暴力犯罪人口率，以及槍擊案發生件數，全部被陳其邁所治理的高雄超越，當高雄因為節節高升的槍擊案被封為慶記之都時，怎麼都不見這些人出來說一句話，為高雄的治安改善付出一份關懷？

江啟臣批評，民進黨傾全黨之力拯救別黨的立委，請問是已經施政完美、還是疫苗太多打不完，覺得可以分心他顧了？疫苗打滿了嗎？沒有的話為什麼有時間幫陳柏惟圓謊？他砲轟，為了保住位子，不惜汙衊台中的政治人物，根本對台中就沒有愛，維護台中的光榮感，就從刪Q開始。

國民黨前青年部主任陳冠安也質疑，根據警政署去年數據，以暴力犯罪率來看，全國最低，僅1.28，遠低於最高台南的4.26；所謂的慶記之都，更只是下水道傳說，六都人口第二的台中，查獲槍枝數第三、查獲子彈數排行第五、查獲刀械數第五、槍擊發生案第四。

陳冠安說，然而即使把數據攤開，台中治安表現優異，但林靜儀為襯托陳柏惟的「良善」，卻選擇把台中、把大烏龍選區貶低為「犯罪之都」。若陳柏惟自認是台中立委、大烏龍選區的民意代表，而不是民進黨的附庸，就請譴責林靜儀汙名化你的選區。