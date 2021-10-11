前交通部長林佳龍11日在臉書發文，台中空汙依然是下任市長的長期考驗。（翻攝林佳龍臉書）

前交通部長林佳龍11日在臉書發文，台中空汙依然是下任市長的長期考驗。林佳龍指出，空汙議題在過去受到關注，大家意識到在同一片天空下，我們必須在一呼一吸之間守護健康，因此將 PM2.5 降到最低的任務；即使1天的紅害、紫爆都要能盡力防範與避免，這也是歷任市長都不能逃避的責任。

林佳龍說，雙十連假不少民眾出遊，不過中部連日空汙遮蔽了美好天光，也因為疫情，我們外出口罩幾乎不離口鼻，盡量降低PM2.5懸浮微粒，影響呼吸道健康。我們的了解，台中電廠也持續降載減排，近日與去年同期相比，非歲修降載電量更多，但空品卻未因此有顯著改善。

林佳龍指出，各界指出的問題都再再證明空汙的成因複雜，空汙防制工作是延續且長期抗戰，佳龍在市政府服務時首度大砍中火500萬噸生煤許可量，督促中火改善汙染排放，也盼逐步以燃氣取代燃煤，我們也推動外埔綠能生態園區厭氧發電，成為全台首座生質能電廠。

交通面包括二行程機車汰舊換新、電動公車等，更鼓勵企業肩負社會責任，協助工廠的燃重油鍋爐改為燃氣，從工業源及交通源多管齊下著手改善，總共推動86項的空污減量政策。包括「空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」在卸任前先公布第一階段空汙風險評估內容的同時，也呼籲接任者能繼續推動。

林佳龍強調，空汙議題在過去受到關注，大家意識到在同一片天空下，我們必須在一呼一吸之間守護健康，因此將PM2.5降到最低的任務，即使一天的紅害、紫爆，都要能盡力的防範與避免，這也是歷任市長都不能逃避的責任。