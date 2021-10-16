對於高雄鹽埕區城中城大樓惡火造成46人不幸罹難， 飛碟電台「璇外知音」主持人李明璇悲痛指出，請陳其邁市長用相同的標準對待自己，扛起責任，下台負責，「政務官就該負責啊！」

李明璇15日深夜在臉書表示，她5很不願意在悲傷的時刻去做任何聯想，但是請陳其邁市長用相同的標準對待自己！扛起責任，下台負責，「政務官就該負責啊，政務官負責的方式就只有一種，就是下台負責」這是陳其邁自己說過的話。

李明璇說，陳其邁現在已經不只是立委了，是高雄的最大父母官-市長，自我要求的標準要再高一點也很合理吧。她不滿直言，今天陳其邁卻閃躲講一句「會深切反省、不會迴避責任」，根本看不到所謂的負責在哪裡！

李明璇提到，陳其邁不認自己曾經說過的話、更急忙把自己的影片下架，那段上民視的節目影片，主持人還是搖國旗會吐血的駐德代表謝志偉。李明璇質疑，這就是民進黨第一時間處事的態度嗎？不擅長扛責，卻最擅長卸責和滅跡！

另外，李明璇披露，高雄又是六都住家警報器安裝率最低的城市，陳其邁市府以及過去民進黨長期執政團隊有想過積極介入嗎？只會消極的「依法行政」、「無法可管」，難道是釀成嚴重事故後的藉口嗎？

李明璇認為，城中城社區的經濟難處，市府一定清楚，但消防有問題只貼公告、警告限期改善

對細節如此怠惰，難道政府沒有任何疏失嗎？

李明璇痛批，這場無情大火凸顯民進黨全黨的無心施政，更燒出綠營的無腦護航！綠委劉世芳還在扯韓國瑜，是不是連馬總統也要來替陳其邁背鍋？

李明璇還質疑，城中城罹難者在火海裡掙扎時，高雄民進黨立委還在忙著挺3Q陳柏惟；號稱最關心高雄的綠營側翼「Wecare高雄」早就不care高雄，還管到台中陳柏惟的選區去。都是事後被批評，才裝模作樣發文悼念，其冷血行經實在讓人嗤之以鼻！

李明璇直言，捐出一個月所得又如何？民進黨執政長期只做表面功夫，把話說得漂亮，做的盡是掌權謀利之事。已經全面執政了，還在用顯微鏡監督在野黨，卻用望遠鏡檢視自己！

她最後悲傷說，大家都感嘆天佑高雄，沒錯，被這樣的政府統治，全台灣人民都該祈求神保佑大家。