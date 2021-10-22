台灣基進立委陳柏惟罷免案選前之夜，陳柏惟今晚將參加「台灣民主轉骨湯」音樂晚會。國民黨副發言人楊植斗表示，這場音樂會被踢爆是前台中市長林佳龍在背後出錢出力，他質問陳柏惟應說清楚，音樂會有無拿政府預算支應；國民黨文傳會副主委黃子哲痛批，推出秋遊專案的高鐵已違反行政中立，呼籲年輕人不要被民進黨當作選舉工具的投票部隊。

陳柏惟罷免案明天投票，國民黨接連4天強打空戰，號召台中海線選民踴躍支持罷免，今天下午記者會上一開始，先播放刪Q總部發言人Max談話，Max說，刪Q案不容樂觀，在過與不過的邊緣徘徊，民進黨府院黨下令黨公職力挺陳柏惟，誰是小蝦米或大鯨魚已昭然若揭。

Max表示，罷免不適任立委陳柏惟後，民進黨在地深耕的人選，就可以跟國民黨一戰，不解民進黨為何要挺謊言滿天飛、胡說八道的立委，如今最困難的是和「人不要臉天下無敵」的陳柏惟打戰。

陳柏惟今晚將參加「台灣民主轉骨湯」，國民黨副發言人楊植斗指出，此場音樂會已被踢爆是由前台中市長林佳龍出錢出力，主辦方之一是財團法人台灣青年基金會，捐贈者即是林佳龍的岳父、奇美實業前董事長廖錦祥，台中市民對已用選票下架的市長力挺的陳可接受嗎？

楊植斗質疑，文化部最近因文化協會創立百周年，花很多預算辦很多活動，今晚挺陳柏惟音樂會也打著文化協會創立百年招牌宣傳，請問陳，這場音樂會有無拿政府預算？陳若再推不知情，就是愧對人民把關政府預算託付，也不適合續任立委。

楊植斗表示，若此場音樂會有拿文化部預算補助，為什麼邀促轉會前主委楊翠、北農前總經理吳音寧、挺陳柏惟的團隊上台致詞，讓藝文活動變政治味濃厚的造勢？難道陳柏惟完全不知情？

文傳會副主委林家興表示，陳柏惟屆時是否在音樂會上演出悲情劇，或者發表激烈言論影響在地投票，值得關注，他也請民進黨不應把資源用於反對在地民意，而是應把心力拉回關注人民的需要。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，刪Q案已進入最後倒數階段，民進黨上下從蔡英文總統、立委都全力挺陳柏惟，蔡英文說不要讓陳柏惟孤單，高鐵隨即送上溫暖列車，鼓勵青年返鄉投票，他譏諷，高鐵真是時間管理大師。

黃子哲呼籲年輕學子，看清楚民進黨政府在用過去他們所厭惡的手段，進行政治操作、政治動員，這和去年高鐵在罷韓案的手法如出一轍，嚴厲譴責高鐵行政不中立，並向年輕人喊話，不要再被當作選舉工具、投票部隊。