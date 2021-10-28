民進黨規劃本周六首場的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，地點選在桃園的中央大學舉辦，國民黨前立委陳學聖質疑這是「政治進入校園」，民進黨今上午臨時發新聞稿以「人數眾多」為由更改地點，目前確定改在桃園市三民運動公園。

民進黨今上午臨時發新聞稿表示，說明會訊息發出後，詢問報名者眾，桃園場次的原場地為配合防疫規範只能容納500人，故另詢戶外空曠場地。

至於臨時更換地點還是受到輿論壓力，民進黨人士只表示，報名人數超過500人，礙於還在防疫期間，所以需要再找更大地點。

民進黨昨天公佈的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，首場由民進黨主席、總統蔡英文和行政院長蘇貞昌領軍，地點選在桃園的中央大學。

不過，國民黨前立委陳學聖質疑這是「政治進入校園」，今天受訪再批，中大2017年公布場地租借管理辦法，規定不得借場地給宗教、政治活動使用，呼籲校方不要睜眼說瞎話。