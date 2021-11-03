民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝)

「反萊豬」等4大公投案將於12月18日舉行，執政黨全面下鄉開講迎戰。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡易餘今日召開記者會表示，國民黨把萊豬跟美豬畫上等號，目的就是為了阻擋台灣加入CPTPP，希望國人看清楚國民黨邪惡的真面目。

劉世芳指出，前總統馬英九等國民黨人士一再反駁反萊豬不是反美豬，但國民黨新竹市議會、彰化縣議會、金門縣議會黨團…等等，過去都宣稱拒絕美豬、反美豬。

劉世芳說，這些狀況都顯示，國民黨一再誤導民眾，卻又說不反美豬反萊豬，但難道國民黨稱的美豬裡面不就是萊豬嗎？國民黨立委曾銘宗過去在公投聯署書上，就寫明是反美豬。

蔡易餘表示，國民黨根本就是在反美國，反對台灣加入國際組織。現在許多國家都表態支持CPTPP，但台灣必須要履行會員國貿易條件，也要履行義務，在「國際食品法典委員會」（CODEX）標準下，必須要開放美豬進口，明眼人都清楚啦。

蔡易餘指出，國民黨就是騙騙騙，推動公投想阻擋美豬進口台灣，曾銘宗在2020年9月12日在臉書PO文說「反美豬、顧健康、一起站出來」，這就是國民黨在反美國。

蔡易餘說，國民黨立委陳玉珍曾論述反對美豬進口，當時還抱著一隻小豬玩偶，上頭還綁著美國國旗，這是在反美國嗎？國民黨演很大，目的就是當中國馬前卒，阻擋台灣加入CPTPP，請大家看清楚國民黨邪惡的真面目。