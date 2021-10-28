台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐，成為下一個被發動罷免的對象。林昶佐昔日對手、前國民黨立委林郁方根據上次立委選舉的得票數，認為林昶佐比陳柏惟更容易對付，要罷免成功並不難。

根據2020年立委選舉投票結果，林郁方今（28）日在廣播節目「千秋萬事」中分析，當時林昶佐得票率44.91%、自己則是41.94%、徐立信12.19%；而自己跟徐立信的票數相加是9萬8645票，林昶佐是8萬1853票，所以相對陳柏惟，顯然林昶佐比較容易對付。

林郁方表示，疫情還在持續，萬華人不會忘掉3+11時是如何被抹黑，而當地唯一的立法委員，根本沒有替他們澄清事實，也沒有幫忙爭取疫苗，且林昶佐做了那麼久的立委，究竟在立法院有提過哪個重要的案子，或做哪件事讓地方有感，或對國家非常有幫助。

對於林昶佐自稱是國會服務第一名立委，林郁方直言，這是台灣另一個墮落，質疑「我們對這些國會議員怎麼評鑑的？用什麼標準評鑑？用意識形態嗎？」且更讓林郁方大開眼界的是，林昶佐竟還有時間到高雄辦大港開唱、拍電影，不斷拿政府補助。