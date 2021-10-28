國立故宮博物院28日在立法院教育文化委員會進行111年度施政及業務計畫、歲入歲出、基金收支預算案報告。院長吳密察報告指出受到疫情衝擊，截至9月底的歲入達成率僅17.77％，歲出也只達55.07％，立委林奕華直言：「學校改為線上，故宮卻一直等疫情過後，是因為前景未明，士氣低落？」

林奕華表示，疫情是從去年就開始，本來就應該要準備好，但學校停課不停學轉為線上，為何故宮沒有任何因應，只等疫情結束？且110年16項計畫的平均執行率低於6成。吳密察表示，故宮與學校的教學合作確實都因為疫情而停擺，「但在疫情之後也很努力衝刺」，公務計畫預計到年底達成率會到90.98％。

立委鄭正鈐也質詢，行政院長蘇昌貞承諾故宮若改隸文化部，在預算和員額上不會改變，但他指出國美館館長僅簡任12、13職等，而故宮的副院長已是簡任14職等，如何能像蘇貞昌所說不會改變？對此吳密察表示：「院長這樣明確表示，在這一點上一定會堅持。」

鄭正鈐也以故宮精品粉專為例，小編有許多受到年輕族群好評的創意，如搭《魷魚遊戲》推出《清明上河圖》椪糖圖等，但日前一張「有人要買冷凍雞腿嗎？」圖文卻在1天內下架，「被解讀是因為酸蘇貞昌雞腿比疫苗發言」鄭正鈐指出，希望故宮要秉持文化創意去做對的事，不要有太多政治力介入。