印度總理莫迪今天在英國格拉斯哥的氣候峰會宣布，印度將於2070年之前達成碳排歸零，但要求已開發國家應再拿出1兆美元（約新台幣28兆）以助達標。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）10月31日登場，雖然因應全球暖化造成的災難性極端氣候已刻不容緩，但各國間歧見難解。

法新社報導，莫迪（Narendra Modi）在峰會上對在場逾120名各國領袖宣布「2070年前，印度將達到淨零排放（net-zero emissions）目標」，成為峰會開議以來最大亮點。

在世界主要碳排國裡，印度是最後一個提出歸零目標的國家；中國表示將在2060年達標，美國和歐洲要在2050年之前達成。

莫迪還說，印度另設定「非化石能源」發電量到2030年要從450百萬瓩提高至500百萬瓩的目標；莫迪所謂非化石能源主要是太陽能。

據路透社報導，莫迪還向各國領袖宣示，印度要在2030年前讓再生能源的份額從去年約38%提高至50%。

他還宣布，印度的碳密度（排放當量與GDP的比值）要在2030年前減少45%，較原先目標的35%拉高。

印度雖然是第3大碳排國，卻也是主要經濟體裡人均碳排最低的國家；印度人口占全球17%，排放量僅占全球總量的5%。

但莫迪也抨擊富國未能兌現2020年之前每年支付1000億美元幫助弱國減碳、應對氣候衝擊的承諾。

2009年的哥本哈根COP15氣候峰會時，已開發國家承諾每年向開發中國家提供至少1000億美元資金至2020年，以幫助應對氣候變遷，但大多未達成，像2019的年度融資僅796億美元，2020年受COVID-19疫情衝擊也未達標。不過2015年巴黎氣候協定簽約時，富國又答應將融資目標延續至2025年。

莫迪說：「我們都知道，迄今對氣候融資做出的承諾已證明大多空洞。」

就在上週，印度才拒絕外界要求他們提出碳排歸零目標的呼籲，莫迪今天的宣示頗出各國意料之外，但總算也是正向發展。

有美媒指出，印度的挑戰在於達標的財源。莫迪重申他的立場，即富國應籌集更多資金幫開發中國家加速轉型清潔能源，「印度希望已開發國家盡快拿出1兆美元作為氣候融資」。莫迪今天開口的數字是前述富國所設年度氣候融資目標的10倍。

除印度之外，越南總理范明正也宣布，越南要在2050年之前達成碳排歸零。

路透社認為，美、英和歐洲聯盟（EU）都已設下目標，要在2050年達到淨零排放，屆時這些國家將只排放能被森林、作物、土壤和新的「碳捕捉技術」吸收的溫室氣體量；但批評人士指出，現在若不做出具體行動，各國喊出的目標基本上都是空談。