台灣基進立委陳柏惟罷免案23日經投票通過，今（28）日他在立法院發表「結業報告」，並向曾被他質詢過的官員說一聲「失禮」，表示自己有時候說話比較衝、比較大聲，但都是希望台灣更好。而陳柏惟的報告，僅用了4分鐘就結束。

陳柏惟成為台灣首位被罷免的立委，罷免結果由中選會在投票結果出爐後7天內公告，並在公告後3個月內補選。今天是陳柏惟最後一次在外交及國防委員會的發言，他一上台先說，「各位備詢的官員不用緊張，聽我講就好了」。

接著陳柏惟表示，自己在外交及國防委員會的時間雖然沒有很長，還不到一任立委的一半任期，但有自信每一天都對得起選區選民及台灣人的期待與託付。他還細數任內爭取國軍口罩、爭取官兵權益等「政績」；並稱還有很多想為台灣努力的事情，可惜短時間內無法在立法院內推動。

最後，陳柏惟說，想跟被他質詢過的官員說聲「失禮」，自己代表人民監督政府，有時候說話比較衝、比較大聲，但都是希望台灣更好，也知道自己的國家認同跟部分官員不完全一樣，但都是要守住台灣的民主自由與安全福祉。