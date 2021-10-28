市議員楊典忠今天在臉書公開表態，支持徵召林靜儀投入第二選區立委補選。（翻攝楊典忠臉書）

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區將進行立委補選。民進黨台中市黨部主委李天生今天下午說，前立委林靜儀戶籍昨天下午已遷到烏日區，此舉是否意味民進黨將徵召林靜儀投入補選？李天生強調：「應該是她，遷戶籍亦代表她有資格參選，但黨中央還未對外正式宣布。」

綠營台中第二選區立委補選將由何人掛帥出征？雖有在地市議員張家銨、楊典忠、王立任等表態願意出來承擔責任；但總統府資政李茂盛等7人，昨日聯名推薦林靜儀參加補選消息傳出後；林靜儀在昨天下午將戶籍遷到烏日一位牙醫朋友家，已具備參選的資格。

林靜儀戶籍已遷到烏日消息傳出後，日前表態若黨部徵召會承擔責任的多名市議員，包括楊典忠等紛表態支持林靜儀，被視為最有可能的人選之一的張家銨更表示會全力輔選；張家銨說，尊重黨徵召的人選，林靜儀所缺的是組織，她會動用自己的組織為林靜儀輔選。

藍營部分，外界一致看好前立委顏寬恒代表藍營出戰，顏寬恒仍未正式表態。國民黨台中市黨部主委林敏霖強調，黨內仍在討論合適人選？應由選區內推派最合適人選，黨部會先徵詢地方的意見後，再進行徵召提名。