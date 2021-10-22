刪Q最後一哩路！ 罷免陳柏惟選前之夜歡送會。

趙少康現身選前之夜挺刪Q 開嗆：罷免才是民主轉骨湯！

刪Q罷免總部22日晚上在台中市龍井區舉辦《1023找回光榮、贏回台中、陳柏惟歡送之夜》，資深媒體人趙少康重批陳柏惟是「說謊立委」，說要停中火一天，連一小時都沒有，強調罷免陳柏惟才是民主轉骨湯，給陳柏惟一個教訓，給民進黨一個教訓，做不好會被罷免。民進黨說要支持陳「假的！」蔡只發起聲明，人有來嗎？民進黨不是真的支持，因為知道陳會輸，沒面子，不值得支持。

趙少康說，他以前住烏日，父母都在烏日當老師，但都因肺部的病因過世，空氣多麼重要，陳柏惟稱當選後，台中火力發電廠要停工一天，但連停工一小時都沒有，陳是「說謊立委」，他在南港區當立委時，承諾要把有汙染的化工廠關起來，真的做到了，但陳柏惟騙說停起來，二選區五個行政區只有一席立委，陳最少要去抗爭，他連抗爭都沒去做。

「乾淨的空氣多麼重要，第二選區是次等公民？」趙少康表示，中火燒煤炭為何不停掉，只靠台中市長盧秀燕抗爭，要中央級立委才有效，對陳肇逃，他憶及當環保署長時，清潔人員一早出來清掃，有的遭酒駕撞到，所以他痛恨肇逃的人。

趙少康強調，陳柏惟讓社會價值搞的很混亂，一個大人教小孩要負責，怎可撞人就跑，不配當立委，當人都沒資格，撞了就跑，有資格當人嗎？

此外，他也抨擊，陳對曾擋疫苗之舉，敢做不敢當，改口說是擋大陸疫苗，很可怕的是要開放大麻，很多國家禁止，一沾上癮就會變本加厲吸食毒品，下一代如果吸毒品、大麻憂心會絕子絕孫，第二選區民風純樸，選出開放大麻，讓古意善良的選民很生氣。

趙少康表示，陳在高雄連議員都選不上，在台中還選上立委，怎麼報答二選區的選民，成績在那裡？陳當立委有看到什麼建設、服務？要遭罷免才用苦肉計，蔡英文總統用嘴講一講，民進黨說要支持陳「假的啊！」蔡只發起聲明，人有來嗎？民進黨不是真的支持，因為知道陳會輸，沒面子，不值得支持。

趙少康表示，罷免的人數門檻要過七萬四千票，達到廿五％的鬥檻，呼籲大家互相拉票，讓台中第二選區成為中華民國第一個罷免立委成功，陳在烏日辦轉骨湯音樂會，罷免才是民主轉骨湯，台中人有骨氣有氣魄，共創民主歷史的大成就。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！