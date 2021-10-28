今年6月新冠肺炎疫情三級警戒期間，網傳台北市東門市場有攤商確診，導致市場生意雪崩7成，事後雖證明是假訊息，但攤商生意已嚴重受影響。警方後來查獲1名轉傳該訊息的陳姓女子，依散布疫情假消息送辦，但台北地檢署認為，陳女當下不知是假訊息，沒有犯意，處分不起訴。

陳女於今年6月3日晚間，在住處使用電腦連上通訊軟體LINE，在「永○○老歌歡唱班」群組內張貼「報告各位：東門市場廣興農場賣菜的有三個員工確診，大家少去市場；市場口元富證券清潔員確診，聯邦銀行全員隔離中，所以是聯邦銀行整棟大樓都有問題了！東門市場附近不要去了！」

由於該訊息與事實不符，警方循線通知陳女到案，並依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》將她送辦。陳女否認犯行，辯稱她是想好心提醒友人注意，訊息是從別處轉傳過來的。

檢察官認為，陳女有在訊息中註名「轉傳～這是民○○傳來的」等文字，無法證明她就是最初發布者，難認有惡意杜撰假訊息並散布的犯行，且該訊息後來被確認是假的，陳女立刻收回並發布更正澄清的訊息，顯然沒有犯意，遂處分不起訴。