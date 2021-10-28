隸屬正國會的市議員張家銨今天強調，若黨中央徵召她，沒有拒絕的理由，必全力以赴。（陳世宗攝）

台中市立委第二選區台灣基進黨陳柏惟遭罷免後，缺額補選將於2022年1月9日舉行投票。國民黨目前人選仍渾沌未明，前立委顏寬恒最具實力呼聲最高，但仍未確定；綠營前立委林靜儀戶籍27日遷到烏日區，民進黨市黨部主委李天生說，林靜儀具有參選資格，11月3日中常會做最後決定。

中選會28日公告陳柏惟罷免案通過，依選罷法第91條規定，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票；中選會同時通過第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選投票日期，將於2022年1月9日舉行投票，預計11月2日發布補選公告，自11月15日至19日受理候選人登記。

中選會指出，依選罷法第15條規定，台中市民如於補選投票日前已在台中市設籍滿4個月以上，並在補選公告日前遷入中二選區，或原已經在中二選區設籍者，即具備選舉權及被選舉權。

國民黨台中市黨部主委林敏霖說，藍營人選他曾詢問鎮瀾宮董事長顏清標，顏直言「如選區內有興趣的人要出來，不一定要由顏家的人出來選」黨部正徵詢地方派系及意見領袖看法，目前正積極運籌帷幄中，預計11月中旬前找出會贏的人，代表藍營出戰。

綠營將推出何人掛帥出征？盤點台灣基進有意願者，發現戶籍多不符合資格，若非自己推人則與民進黨合作提名。民進黨原表態有意參戰者，包括市議員張家銨、王立任、楊典忠等，均強調若黨中央徵召沒有理由拒絕全力以赴，下定決心打贏勝戰。

綠營人士說，總統府資政李茂盛及行政院顧問林戊坤等人，週三中常會聯名向黨主席蔡英文推薦前立委林靜儀投入中二選區立委補選，林靜儀在前天下午將戶籍從南區遷往烏日區；市議員陳世凱及楊典忠、王立任昨日陸續在臉書PO文力挺林參與中二選區立委補選。

李天生強調，林靜儀具有參選資格，但黨中央還未對外正式宣布；11月3日民進黨中常會將做最後敲定。