年底4大公投即將登場，國民黨副祕書長羅智強等人更展開夜宿凱道49天行動，引發關注。國民黨立委江啟臣今(3日)在廣播節目中透露，睡馬路這動作並不是表示說有多困難或多麼辛苦，是表達一種意志，象徵了民意對執政者怒吼跟聲音！

江啟臣今在廣播節目「千秋萬事」中談到，前天晚上在凱道住了一晚，應該是該活動的第三個晚上，睡街頭不是第一次，不管睡議場或外面，去年也為公投和所有黨籍委員一起睡馬路，睡馬路這動作並不是表示說有多困難或多麼辛苦，是表達一種意志，表達對執政者的抗議，尤其凱道是通往總統府，象徵了民意對執政者怒吼跟聲音。

江啟臣進一步提到，羅智強發起活動是要喚醒蔡總統、蔡政府，當然目前蔡政府裝睡，再怎麼叫都叫不醒，但在網路時代裡面，只要民眾感受到權益受害，或生活越來越差，像是物價飆漲，那種心理面直接的感受還是會有，怎樣觸發他們把這些聲音抒發出來，這才有可能讓執政者聽到。

至於為何會鎖定公投案，江啟臣說，去年高雄補選完回到台北，討論國民黨接下來怎樣跟民意貼近，想到第一個就是民進黨把公投綁大選沒收，應該要用公投再拿回來，於是去年發動公投，沒想到後來蔡政府又開放萊豬，相當不尊重民意，因為發現民進黨執政底下，發覺跟民進黨在議會、議場的溝通攻防最後都是無效，因為用多數暴力，在野黨聲音連被聽到都有可能沒有，所以必須採取體制外的行動，像是上街抗議，才會發這整個公投，過程也不曉得民意回應多少，但經過推動到後來連署成功，發現民意是贊同的我們作法。