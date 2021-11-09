民進黨台中市第二選區立委補選，民進黨徵召前立委林靜儀參加補選，而國民黨方面則是由主席朱立倫、台中市長盧秀燕在今（9）日晚間陪同顏寬恒宣布參加立委補選。作家苦苓日前在臉書上估算，林靜儀可以在補選中勝出，而資深媒體人韋安則提出3點顏家能夠勝選的理由，並表示要和苦苓對賭。

藍營從朱立倫、盧秀燕、江啟臣到藍營議員，都為顏寬恒壯聲勢，展現大團結氣勢。朱立倫強調，第二選區的立委參選人一定要接地氣，服務鄉親，不能空降，今晚除拜訪副議長顏莉敏外，重頭戲是與顏寛恒會面，盧秀燕也受邀出席。

針對台中立委補選，苦苓7日在臉書上發文指出，支持林靜儀的票加幫陳柏惟討公道的票討厭顏家的票等於「林靜儀凍蒜」。韋安看到後則在臉書上表示，要和苦苓對賭，「對插一底」。

韋安指出，地方派系實力有多大？以前高雄的余家就是是一個例子。現在遇到藍綠對決，當然會有些吃力，不過顏家還是有些微勝選的把握。韋安也提出了他的三點分析與看法：

一，林靜儀並非什麼強棒

二，盧秀燕當然會力挺顏家

三，顏家可利用公投多數民意支持對己有利，如反萊豬的議題

韋安的臉書貼文也釣出苦苓留言回應，「那我們就賭一頓飯吧！歡迎網友們插花」，而韋安則說，「只有這樣您才來，呵呵」。