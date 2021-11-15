台北市議員游淑慧日前在臉書貼出民眾陳情訊息，內容指出市場買菜時，茼蒿「3天3價」，痛批政府不關心人民之苦，只知道選舉。對此，北農主秘路全利表示，茼蒿剛進入生產期，加上最近天氣變化大及近日煮火鍋需求性大，因此價格在高點，預計12月茼蒿生產量提升後價格回穩。

游淑慧在臉書貼出民眾投訴內容，「這幾天去黃昏市場買菜，茼蒿菜三天三價，從一斤80元，隔天100元，第三天120元，民眾哀鴻遍野，我不誇張！好多阿桑都在罵政府都不關心人民之苦，只知道搞選舉。」

該名民眾並表示：「所有菜都一樣，最貴的是高麗菜，葉菜類更不用說！我買一顆小小高麗菜、三包鴻喜菇、一塊薑、5顆茼蒿400元，誇張吧？」還有網友留言「現在一斤蔥是200多元！」

游淑慧批評，媽媽們叫苦連天，官員呢？「吃得肥肥，裝得槌槌」賣童書也要打統編的行政院長，不吃滷肉飯、以為麵線還是20元的主計處長，大賣場擺個平價專區來解決通膨的經濟部長，為外國萊豬辯護的農委會主委，愛喝紅酒的衛福部長。

游淑慧酸說，「官啊！爽用特別費、出入有司機、喝別人買單的紅酒，怎麼會關心蔥1斤多少錢？」股市飆上17000點，誰發到大財？誰酒池肉林？

路全利表示，11月12日茼蒿批發價一公斤85元、13日100元、14日95元，對照去年12月則是一公斤49元；以交易量來看，11月14日茼蒿交易量為5.3噸，但去年12月15日交易量已經到達26噸，他認為，茼蒿剛進入產期，加上最近天氣變化大，及煮火鍋需求較大，所以價格在高點，生產量提升後，價格會趨於平穩。

此外，路全利表示，近日高麗菜批發價價格波動幅度不大，11月12日批發價是是21元，13日為20元，14日為18元，變動幅度不大，認為零售市場可能有不同經營模式導致價格不同。

對於青蔥一把200元，路全利指出，蔥在8月底因颱風影響而災損，復耕要生長110天，相對價格較高，目前青蔥已經有到20幾噸，預計11月下旬量比較充足。