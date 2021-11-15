衛福部長陳時中近日突然有多部高歌飲酒的影片在網路瘋傳，引發議論，對此，資深媒體人韋安認為，這些影片流傳應該是民進黨內鬥，但對陳時中的影響應不大；韋安分析，陳時中2022還是民進黨大尾，選台北可能會輸，但桃園則是最強人選。

韋安昨（14日）在臉書發文表示，接連餐宴，喝酒唱歌短片，對陳時中的影響應該不大。韋安指出，9月《ETtoday新聞雲》十大政治人物排行，陳還在榜上的第十名；而《遠見》雜誌10月民調，陳時中滿意度為68.4%，是內閣部長中最高的。

對於陳時中下一步動向，韋安分析，選台北市，陳贏不過藍委蔣萬安，但去桃園選，陳還是綠營的「最強人選」，基隆市長林右昌、新竹市長林志堅，都還差陳一大截。

韋安直言，「3+11」、5月疫情風暴，以及疫苗之亂，都沒有把陳時中弄倒，餐會中違反社交距離這些「小事」，對陳的傷害應該有限，因此，陳時中2022還是民進黨選將中，可運用的一條「大尾」。韋安觀察，民進黨人內鬥很有「分寸」，只鬥私德，而沒有朝防疫不力的方向操作，以免傷到整體形象和利益。

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