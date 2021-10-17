立委黃國書被爆出學生時代曾是情治單位「線民」並遭民進黨新潮流系除名。黃國書指出，他大學時代曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是30幾年前的事情，他勇於面對過去的歷史，因當時還是戒嚴時期很恐怖；他不想影響到其他人及讓黨為難，將退出民進黨、退出黨團運作，本屆立委任期屆滿不再連任。

針對黃國書事件，立法院副院長蔡其昌說，台灣經歷過國民黨戒嚴及白色恐怖，這是歷史悲劇，也因此必需推動轉型正義。面對過去，黃國書選擇面對、認錯、反省，這種態度是對的，因為這就是轉型正義。蔡其昌肯定黃國書長期在擔任公職期間，對台灣教育文化的奉獻與努力，仍非常值得肯定。

黃國書曾擔任台中市4屆市議員，長期關注文化藝術，在議會問政辯才無礙，第5屆2015年中市立委補選時，接棒選上台中市長的林佳龍的立委席次；2016年、2020年立委選舉都連選連任，問政及服務都受到各界好評，爆發線民事件引發政壇譁然，並為他婉惜不已。

黃國書指出，戒嚴時期他不幸被盯上，也不知道為何會被盯上？當年大學時多次被約談，會協助情治單位政治偵搜是被脅迫。爆料指被監控人士直向中部新系大老，黃國書嚴辭否認表示與新系無關，更無與新系大老對質，強調純是子虛烏有。

對於羅文嘉在臉書暗喻還指責有學運份子扛民進黨理念招牌在招搖撞騙，黃國書說，對方未指名道姓，他也不予置喙；自己歷經8次選舉，認真問政及服務，難道8次選舉結果都是招搖撞騙當選的嗎？

黃國書強調，他沒有被政治追殺，希望這些事到此為止，不要為難任何人，他坦然面對承擔政治責任，也不要讓為黨為難，同時宣布退黨、退出黨團運作，下屆立委也不再尋求連任，但接下來的立院工作及服務，仍會全力以赴完成，未來將投身文化公益為社會服務。