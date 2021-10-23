臉書遭到業者洗版攻擊，陳儀君在臉書無奈貼文，「議會本來就會有正反兩邊聲音」。（擷取自陳儀君臉書）

新北市議會21日二讀討論「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，規範距離校園100公尺內不得設置娃娃機，國民黨籍新北市議員陳儀君反對放寬並認為應該加嚴到200公尺，結果臉書遭灌爆甚至揚言25日到她服務處抗議，國民黨團書記長周勝考今代表黨團表示，該自治條例目前正在審理中，呼籲業者自律冷靜理性溝通，黨團會捍衛議員的發言權與審議權。若無法和諧溝通，將擱置或從嚴審查自治條例草案。

陳儀君服務處前天、昨天收到10多通恐嚇、揚言潑漆電話，並恫稱25日要「撂人」到她服務處抗議，她已到警察局報案，請警方25日到服務處巡邏。

周勝考表示，這項自治條例正在議會審議討論中還未三讀定案，對於業者所陳情的夾娃娃機設置距離學校及營業時間限制，在審議時分別來自學生家長及業者與市府三方意見，對於娃娃機設置距離學校100公尺也是在三黨協商合議同意通過。

周勝考認為，民意代表在議場審查法案有言論免責權，不是為議員各自的利益；從事夾娃娃機業者新北市有25萬人、新北市1450人，要顧生計很合理，但新北市議員要面對不只是個別行業，還有家長、學童、400萬市民，業者這樣不理性的行為，還讓議員如何講真話。

「自治條例審議時也會站在家長意見與業者生存權多元思考取得平衡」，周勝考強調，議員在審議中的發言權與審議權也希望受到外界尊重，黨團也會捍衛支持議員發言權，不容惡意騷擾與侵犯，並呼籲業者自律與自制，回到體制內理性討論，對於任何造成議員違法傷害的行為將交由司法單位處理。