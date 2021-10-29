最近網路募資平台推出一款按摩棒，網紅開箱試用後疑似有侵入性造成受傷流血，還有中醫師在臉書推薦，該產品標榜按摩36.3小時後，感覺到頭髮變穩定和頭髮再生，遭北市議員質疑不合法。北市衛生局對此回應，頭髮再生可能被認定是醫療行為，2周內完成調查。

市議員洪健益29日在議會警衛部門質詢指出，一般針灸需要由中醫師執行，但他在網路募資平台發現一款名為「針好嚕」的產品，宣稱努力按摩36.3小時以後，感覺到頭髮變穩定和頭髮再生。

他表示，業者拍廣告介紹外，還找來網紅開箱影片說明類針灸按摩棒，網紅在手上推動疑似有受傷流血，另有中醫師在臉書發文推薦。

洪健益說，在網路募資平台要求大家集資要去開發來賣，有販售行為，衛生局若認定有侵入性行為，業者不應該把產品介紹為CP值超高的頭皮按摩工具，遊走法律邊緣，提醒衛生局不能視而不見。

對此，衛生局長黃世傑回應，還須要進一步認定，將在2周內完成調查，醫生代言不一定是對的，若違反規定會送醫懲會；衛生局食藥科長陳怡婷說，如果判定是醫療器材，可能有非法醫療器材問題，就涉及刑法，不是醫療器材但宣稱療效，有刺激細胞生長就是宣稱醫療效能。