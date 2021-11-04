遠傳(4904)4日召開第三季法說會，第三季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標。

第三季合併總營收207.04億，較去年同期成長11.4％，財測達成率101.4％。面對疫情帶來的挑戰，財務績效獲利仍穩健成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為71.32億，較去年同期成長4.7％，財測達成率為102.5％，稅後淨利為33.65億元，稅後每股盈餘(EPS)1.03元，財測達成率110.2％。

台灣行動市場總用戶數維持飽和，但遠傳月租型用戶數持續正成長，自2018年第三季起連續12季上揚，2021年第三季年增率達1.4％。

遠傳客戶每月平均貢獻度(ARPU)持續居電信業之冠，自今年3月起ARPU和行動服務營收年成長率領先同業雙雙轉正，2021年第三季更繳出平均用戶ARPU年成長率2.9％、行動服務營收年成長率3.0％的亮眼成績。

遠傳5G用戶滲透率已超過20％，續約用戶資費平均提升亦超過20％。iPhone 13熱賣創下繼iPhone 6系列後開賣首日最佳銷量，不僅挹注5G用戶數強勁成長，長期合約也成為熱門選項，約80％用戶申辦30個月以上合約。

遠傳新經濟營收屢創新高，今年前三季新經濟營收年成長率達17.6％，資通訊服務營收年成長率達15％，其中雲端服務營收年成長率達49％、合約金額年成長率達62％。

個人數位服務同樣延續成長動能，friDay購物營收年成長率達36％、簡訊數據行銷服務營收年成長率達27％、帳單代收服務營收年成長率達14％。

累計至今年第三季，新經濟營收佔比達16.5％，持續超越2021年度營收占比目標16％。

遠傳表示，憑藉「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端技術力與網路優勢，已協助鴻海建置高效能、高穩定的「虎躍雲數據中心」，實現IT營運管理最佳化。

5G遠距診療應用方面，遠傳近日於苗栗縣南庄鄉衛生所啟用「5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務」，改善偏鄉醫療資源匱乏問題。

遠傳5G於9月份公佈之國際行動網路調查權威Opensignal最新報告中，在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標，均獲得世界第一，展現台灣與遠傳5G實力。

遠傳表示，透過AI大數據精準選址，遠傳建置超過8000餘座5G站台，預計年底即可達全台9成以上人口覆蓋率。