家扶基金會《弱勢兒少學習資源調查》發現近7成扶助兒少認為學習需要幫助，逾6成每個月可用於學用品的經費未達500元，疫情期間，家庭生計受到影響，更直接衝擊兒少學習經費，本來即限縮在教育的費用更顯困境。超人氣偶像團體五堅情成員邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、黃偉晉、賴晏駒(小賴)擔心弱勢孩子的學習受到限制，擔任愛心大使參與「心繫家庭 讓愛遠傳」公益簽拍活動，網路競標即日起至11／15(一)中午12點截止，邀請粉絲雙十一做公益不孤單，一起幫助弱勢孩子學習。

五堅情從小就懷有音樂夢，甚至有成員跨海來台逐夢，回想起這段甘苦交織的心路歷程，讓他們更有感弱勢孩子在求學路上遇到困境的心情，因此5人義不容辭地擔任家扶愛心大使，盼能讓更多人關注到孩子的學習需求。疫情期間五堅情突破空間限制創作新歌、舉辦線上音樂會，適逢雙十一光棍節，成員們邀請粉絲響應「心繫家庭 讓愛遠傳」公益簽拍活動，透過線上一起競標的方式，用愛助貧零距離，五堅情分享：「這次我們可以跟家扶基金會合作，一起為弱勢發聲，感到很開心！期待能發揮一點影響力，邀請大家關注，線上動動手指就能幫助需要的孩子！」

家扶與遠傳電信共同辦理「心繫家庭 讓愛遠傳」活動，推出兒少創作的義賣品「幸福暖暖毯」愛心價269元，全台遠傳門市皆可購買，並於11／10-11／15在Yahoo拍賣舉辦公益簽拍活動，邀請愛心大使邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、黃偉晉、小賴賴晏駒親簽義賣品作為競標使用，競標所得全數用於《無窮世代計畫》，期待陪伴粉絲度過雙十一，一起用愛關心貧童學。