古曜威推出新歌〈一路向前〉MV，獲得好評。他先前在拍攝過程，歷經疫情影響、颱風延期，最終與導演、團隊默契合作下，以電影高規格呈現追夢感人劇情，近來更榮獲國際8項大獎，力拚年底及明年參與的22個國際影展獎項。

古曜威的MV目前已榮獲法國巴黎國際音樂錄影帶展、美國紐約奧尼羅影展、美國佛羅里達美國金像國際影展等大獎，眾人十分開心，古曜威、陳敬宣、安婕希及徐謀俊感人真摯的演技，獲得肯定，古曜威興奮表示在10月陸續聽到得獎的消息，內心激動，感謝大家不離不棄的陪伴一起完成，正在考慮明年疫情穩定後，親自蒞臨國外的影展。

他憶起在拍攝當天，罹患腸胃炎，身體虛弱，導演也擔心他會過度的操勞、病倒，許多劇情都有臨時微調，但許多朋友看完MV後，紛紛傳訊息鼓勵，他感性說：「這幾年看到我在成長進步，他們也都為我感到驕傲。」也期待接下來能夠得到更多的獎項肯定，至於一同演出MV的陳敬宣也謝謝大家喜歡〈一路向前〉，讓世界各地的人看見用心的作品。