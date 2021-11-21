TIRT國際新創機器人節是國內最盛大的機器人賽事，今年因疫情部份賽事辦線上競賽，新竹縣國中小組隊參加「自駕車線上創客賽」表現亮眼，其中湖口高中國中部橫掃千軍，勇奪創意加碼賽第一名、競速挑戰賽第二名及第三名，成績斐然！

帶領湖口高中國中部參賽的圖書館主任陳永龍說，學生們利用課餘時間練習機器人組裝、程式撰寫、影片拍攝，並參照動畫電影瓦力機器人的模樣，將自走車改造成「瓦力小瓜呆勝利車」，獲得青睞勇奪創意加碼賽第一名。

國小組創意加碼賽，安興國小囊括第二名及創意人氣獎，大坪、興隆、博愛、華興及桃山國小也有多隊獲得佳作。新豐國中奪下創意加碼賽第三名及創意人氣獎、佳作，博愛國中也有兩隊拿下創意人氣獎。

縣長楊文科肯定得獎學生的努力，相信在準備參賽過程的努力及設計思考能力，能蓄積更多資訊養分，迎戰未來的挑戰。

教育處長楊郡慈表示，祥儀企業創辦人蔡逢春董事長連續兩年捐贈自走車創客套件給新竹縣多所國中小，搭配辦理系列教師培訓活動，讓各校能發展課程及進行競賽準備，協助學校推展資訊科技教育，在這次競賽已展現新竹縣推廣並深化科技教育的成果。

參加「自駕車線上創客賽」的隊伍，須自行編寫程式，讓自走車能在彎彎曲曲的賽道上自動循線前行，不但比快還不能「脫軌」，難度相當大，還有創意加碼賽，車子除要會跑，還要設計最酷、最炫的造型，讓這次科技競賽融入更多的美感元素。