鑄件大廠永冠-KY年底前產業機械、注塑機及風電客戶訂單不成問題，大陸需求成長，歐洲客戶因運費飆漲而放緩下單，10月出貨噸數雖年微增0.23％，但對歐洲客戶採CIF報價，運費計入營收，客戶拉貨減少，營收也下降，才出現10月出貨增加，營收卻減少的情況。前十月出貨噸數及合併營收，仍雙雙創同期新高。

永冠10出貨噸數15329噸，比9月減少7.5％，比去年同期微幅增加0.23％；10月份合併營收6.85億元，月減10.67％、年減1.71％。前十月出貨噸數160933噸；前十月合併營收73.35億元，年成長14.74％。

永冠表示，永冠10月出貨微幅增長的主因是大陸需求依舊成長，運費飆漲，致使歐洲客戶訂單量減少，歐洲客戶訂單量減少，也使得營收下降。

永冠表示，永冠考量到中國大陸江蘇省地區持續限電，11月出貨量會少量受影響，將11月出貨目標訂為15000噸以上。目前風電、注塑機及產業機械客戶訂單持續保持正常水位，訂單能見度看到農曆春節。

永冠表示，展望第四季度，大陸地區限電政策會影響部份產能，永冠未來將以彈性排班來平衡產能衝擊，預估限電對第四季產出影響甚微。永冠將著重優化提升生產效率並降低成本，積極調整售價以反應成本現況，並規畫員工彈性排班，實現產能最大化，讓公司營運能持續穩定向上。