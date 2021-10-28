新北市議員戴瑋姍指控，新北市動保處涉包庇板橋南雅路某寵物店，稽查人員更涉通風報信。新北市動保處反擊，接獲戴瑋姍服務處檢舉電話後就前往現場稽查，也有通聯紀錄，當天動保處行蹤僅議員服務處知道，稽查過程卻有人錄影，且議員提供的影片時間序與通聯不符。新北市議員戴瑋姍28日總質詢要求侯友宜對動保處說法道歉，並將動保處人員送檢調。

戴瑋姍今日下午個人總質詢指出，當初黑心犬舍被撤證後，仍持續營業，她也當場播放影片指出，10月5日向動保處南雅某寵物店持續營業買賣犬隻，動保處稽查人員接獲檢舉到場，不是直接進入店內稽查，而是在外撥打不明電話後，寵物店就悄悄把門關上，稽查人事後卻回報現場暗暗的應該沒有人。

戴瑋姍說，動保處包庇寵物業者，竟然還發稿說她抹黑，要求侯友宜將動保處人員送檢調，並向她道歉。

質詢過程中農業局長李玟強調新聞稿是還原事實，還原影片當天10月5日下午接獲議員服務處檢舉南雅寵物坊又開門，稽查人員30分內到場，發現鐵門關一半，內部沒有開燈，稽查人員到對面7-11監看，也到後方防火巷，動保處也有調閱稽查員通聯紀錄，跟議員提供的影片時間序不太一樣「影片有點怪怪的」。

李玟也說，稽查同仁在稽查期間遭到業者恐嚇，仍認真執法，當天稽查時間點與過程只有議員服務處助理知道，已經相關內容送政風處，還同仁清白

但戴瑋姍不同意農業局回應，過程中戴瑋姍要求李玟離開麥克風兩步，要求侯友宜為新聞稿道歉，也要求市府將相關人員不只送政風處而是要送檢調，並對業者開處最重罰則，她也不排除提告，並送監察院。

侯友宜回應，會請警察局跟動保處成立專案，針對議員說的100多件買到病狗的陳情案一一處理，如果業者有黑道背景，符合流氓條例都會好好查辦。

侯友宜強調，指控包庇要有要有證據，動保處同仁會全力以赴，也會政風處好好督導，業者若是累犯就採最重處罰，政風處兩周內會完成調查，向議員報告。