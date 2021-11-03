新北市社會局長張錦麗今在市政會議以「有疫無礙—福利輸送的新方向」為題做專案報告，指出在疫情下社會局改變思維，利用數位提供福利輸送，使服務不中斷；另外運用民間資源，創造私公協力新模式，並且積極推動多元福利據點，現已有84處據點，預計年底設置100處。

張錦麗表示，市長侯友宜上任後包含身心障礙、兒少、老人、婦女等各式福利據點新增2723處，但多半是單一據點服務單一服務對象，無法滿足所有民眾需求，單位服務能量也受限，如何會混搭建構多元服務據點，可讓長輩與小孩一起參與，是社會局努力目標。

張錦麗說，多元福利據點善用在地人力，聘用在地青年、婦女、健康長輩服務當地弱勢族群，以中和碧湖社區發展協會為例，提供老人共餐、兒少關懷、單親家庭關懷、社區照顧關懷等服務，不分老幼、共融共照，曾在2019年勇奪全國社區金點獎。

張錦麗表示，目前新北已有84處多元福利據點，服務2種以上對象，預計年底設置100處，方便有需求民眾就近、便利、即時取得服務。

侯友宜表示，面對疫情，社會局以積極的行動善用民間資源，讓各項福利輸送不致中斷；甚至還大力推動多元福利據點，讓過往單一功能性的據點可以再升級，成為複合、多元福利據點，期待在新北市的每個族群都能受到照顧，在新北安居樂業。