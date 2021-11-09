台灣進入高齡化社會，長照需求日益成長，加上疫情導致外籍移工人力吃緊，縣議員吳菊花9日在縣議會總質詢時表示，近日收到民眾反映稱，縣內長照床位一床難求，而湖口鄉沒有一所長照機構，導致當地長輩無法就近取得長照服務，建議縣府訂獎勵機制，鼓勵長照機構業者進駐。

吳菊花以年輕人要長期照顧行動不便的人，同時還要工作賺錢養家活口，實屬不易，長照是社會未來的趨勢及走向，但新竹縣長照量能十分不足，要求縣府說明因應作為。

縣長楊文科回應，新竹縣住宿型長照機構包含身心障礙機構、精神護理之家共有42家，其中一般護理之家有16家，核定床數2046床，實際開放1770床，18家老人福利機構，核定1218床，實際開放1077床，入住率都在8成以上，縣府也鼓勵現有機構再開放床數，同時全面協助有意願的企業設立長照產業。

楊文科說，目前接獲中醫大新竹附設醫院在竹北市福興路空地，有預定規畫住宿式長期照護機構，縣府相關單位會持續提供協助。

另外，老人福利機構有4家申請中，將設在竹北以外的新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉及新豐鄉，估計至2023年完成啟用，可增加收容床位數近500床，讓其他鄉鎮民眾可以就近取得長照服務。

社會處長李國祿表示，考量新竹縣失能弱勢長者確有入住機構需求，縣府與轄內住宿式老福機構及9家護理之家，簽約補助安置費用，今年亦與新設立的4家護理之家，簽訂經濟弱勢失能老人接受長期照顧機構式補助契約，以提供弱勢長者更多選擇。