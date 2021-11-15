四大公投之一的「珍愛藻礁」公投，引發各界對桃園大潭藻礁生態的關注，在新竹縣新豐海域發現全台最南端的藻礁，但入冬東北季風起，藻礁逐漸會被漂砂淹沒，在重建海岸防護工程完成後，農委會特生中心建議，不要做太多人工干擾，讓藻礁慢慢恢復自然生態。

縣府農業處2012年執行「海岸環境調查及國家重要溼地保育行動計畫」，委託的研究團隊陸續在新豐海邊發現長約1.5公里、寬約400米的藻礁群，主要分布在坡頭漁港南岸的潮間帶，坡頭漁港北邊福興溪南岸的礫堆中，也發現小面積藻礁，綿延面積估計約有5公頃。

農業處長范萬釗說，新豐藻礁受到潮水與沙灘、礫灘三者間移動變化影響，加上入冬後東北季風會帶來的漂砂，使藻礁常遭礫石和漂砂覆蓋，夏季時潮汐帶走漂砂後再顯露出來，因後續沒有做詳細調查，無法得知新豐藻礁的完整生態體系。

特生中心則確認，新豐海岸有台灣分布最南端的藻礁，當地原本積沙量多，加上過去岸邊被堆置大量有毒廢棄物，沖入海裡的集塵灰覆蓋在藻礁上，使藻礁長時無法行光合作用，造礁生物也無法順利附著，生長緩慢。

縣府爭取環保署經費花了2年，全數清除1.3萬餘公噸的有害廢棄物，去除「新豐最毒海岸線」惡名後，並在今年8月完成重建海岸防護工程，將可降低新豐海岸侵蝕災害，立委林為洲日前會勘時，相關單位對復育新豐藻礁提出說明。

特生中心認為，在海岸廢棄物清除後，應已改善藻礁的生長環境，建議岸上種植防風林，不要做太多的人工干擾，慢慢等待海裡的藻礁自然生態恢復。

海洋委員會表示，後續會提供藻礁更好的生長環境，與縣府及保育團體合作保護，確保藻礁生態能順利復育。

根據研究資料，藻礁是植物造礁，每年層層累積，生成速率很慢，約10年才能長1公分，相當珍貴，桃竹海域的藻礁是經過數千年累積而成，在生態系上扮演重要角色，發育過程也是台灣西部海岸變遷的證據之一。