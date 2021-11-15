今年新北市圖參與式預算首度採用線上投票。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館2021參與式預算「圖書館ONLINE」網路投票上線，今年投票首度創新採用「新北市政府公民參與網路投票系統」，自今（15）日起開放市民進行線上投票，民眾掃描QRcode即可透過手機投票，不僅能更落實公民參與，也可減省紙本的耗費，還可抽超商禮券。

新北市立圖書館表示，「圖書館ONLINE」參與式預算今日起至12月15日止，開放網路投票。網路線上通過手機認證後，每人可選投3票，市民只要點選投票系統或使用QRcode進入投票頁面，在投票期限內，24小時皆可上網輕鬆投票。

今年新北市圖參與式預算因應疫後「新常態」，以「圖書館ONLINE」為主題，邀大家一起用創意閱讀打破防疫束縛。提案內容包括各類型不出門限定的閱讀活動，如結合閱讀與感官互動的「五感體驗箱」、不出門也能跟著世界旅人閱讀旅行的「沙發客來上課」、不一樣的「google earth文學體驗」等。

此外，後疫情時代的療癒提案，如結合書目療法的療癒線上互動式展覽、學習自處、紓壓的「閱讀處方箋」線上讀書會、書本專屬的共讀聊天室等；另高齡化趨勢下，還有搭配長照2.0的高齡者社會參與及延緩老化、失智的銀髮健康學習閱讀活動等。

為便利市民參與投票活動，新北市圖特別於官網公開活動提案，參與投票的民眾，投票成功後還可參加抽獎活動，有機會獲得價值300元的超商禮券，即日起至12月15日止，可至「新北市政府公民參與網路投票系統」（https：／／www.vote.ntpc.gov.tw／list／Il1z6gm0ek1x）進行投票。