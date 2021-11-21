竹北市東興圳和AI智慧園區公園完工啟用後，已成為親子的遊憩新天地，後續還有多座特色公園將陸續完成，縣議員吳旭智以「孩子生了就要養，公園蓋了就要管！」要求縣府明訂後續認養規則，才能有效維護公園的品質。

AI智慧園區公園設置不少共融式遊具，每到假日都吸引很多親子湧入，讓小朋友盡情玩樂，東興圳公園則有整片綠帶，整體景觀優美，也成民眾運動、散步休閒遊憩的場所。

吳旭智對民眾反映AI公園和東興圳沒有廁所，肯定縣府隨即在AI公園設立流動廁所，並透過i-voting網路投票，讓民眾參與東興圳興建公共廁所方案，建議縣府多利用這種方式增加民眾參與公共政策討論。

縣長楊文科表示，最近完工啟用的公園，都吸引很多親子前來休閒遊憩，民眾提議東興圳新建廁所後，產發處採用i-voting網路投票， 目前不同意票數暫時居先，據知是當地民眾偏向東興圳不建廁所，後續會持續提供公民參與管道，增加民眾表達意見機會。

楊文科並表示，為完備東興圳的休憩空間功能，目前還是由縣府進行管養，後續再移交給竹北市公所，未來東興圳及22座特色公園完工後，也會要求公所依據「新竹縣公園管理自治條例」原則來進行管養。

縣府產發處表示，依據新竹縣公園管理自治條例的原則，公園是由各鄉鎮市公所負責維護管理，規畫22座特色公園日後完工，將由所在地竹北市和芎林鄉公所維管，2個公所在公園規畫時也積極參與，願意後續進行維運。另外，今年訂定「新竹縣縣有公園認養作業要點」，鼓勵各機關、學校、團體認養轄內公園綠地。