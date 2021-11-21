炎亞綸《IconiA》網路節目曾邀請韓、泰國明星線上受訪，節目上線後的客座嘉賓似乎清一色都是男性嘉賓，而本集終於迎來首組韓國高人氣女團Weki Meki作客，這也是Weki Meki日前發行第五張迷你專輯《I AM ME.》回歸後，上的第一個亞洲節目通告，讓炎亞綸倍感榮幸；Weki Meki團員由池秀娟、ELLY、磪有情、金度延、SEI、LUA、RINA、LUCY等8位成員組成，受訪時團員們特別小秀一段〈Siesta〉舞蹈橋段，讓炎亞綸忍不住跟跳，現學現賣讓Weki Meki大讚期待未來有機會合舞。

《I AM ME.》是Weki Meki邁向20歲的代表作，炎亞綸透露自己20歲時在團體當中曾有些迷惘，對未來充滿疑惑，詢問Weki Meki每個人對於踏入20歲有什麼心情或夢想？秀娟想再積極培養歌唱的實力，展現更完美的演出；LUCY則分享近期上課對演技產生濃厚興趣，很想參與戲劇演出，跨過20歲後似乎對目標更有熱誠。是否有因疫情期間培養出特別的興趣，度延說最近喜愛做「陶藝」，偶而會做陶碗或是花瓶覺的非常療癒；LUA則分享心中的陰影，某次登山過程中因為太喘了導致喉嚨過於乾燥瞬間感覺快死了，嚇到不敢貿然登山。

炎亞綸趁機出題考驗團員默契，規則是由第一位成員畫圖後讓下一位成員依序跟畫，最後讓炎亞綸看圖猜題，由於Weki Meki默契太強僅耗費不到一分鐘就成功解題。之後由炎亞綸出題讓Weki Meki接力畫圖猜題，團員按照炎亞綸圖案依樣畫葫蘆竟然一路歪樓，互動逗趣。訪問尾聲炎亞綸比出Weki Meki招牌應援手勢與口號表達傾力支持，祝福她們回歸後再登新高峰。