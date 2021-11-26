「潮台南」在台南生活美學館登場。（曹婷婷攝）

《時裝時代、時代時裝》台灣時裝史，作為《潮台南》主打。（曹婷婷攝）

「潮台南」今天在台南生活美學館開幕，文化部次長李連權（右三）預估未來台南時尚展的藍圖。（曹婷婷攝）

文化部舉辦「潮台南‧時尚美學新生活」今天在台南生活美學館登場，藝人炎亞綸、綜藝天后王彩樺為活動代言，兩人今天穿著台灣設計師設計的服裝，王彩樺笑說「自己變18歲」；炎亞綸說，台灣有很多很棒人才，因舞台資源都缺乏，未必能受到關注而被埋沒，往往國際競賽得獎，大家才知道「原來台灣有這麼好的人才！」他也透露逛展很感動，一度眼泛淚光。

文化部號召台南市政府經濟發展局、台南生活美學館共同辦理的「潮台南‧時尚美學新生活」，今日在台南生活美學館登場，邀請台南在地品牌oqLiq、WEAVISM織本主義及2021年台北時裝週動態秀品牌，一同以走秀形式，呈現不同年代引領台灣風騷的台南時尚。

炎亞綸、王彩樺兩人一登場，炎亞綸一句「妳牙齒有口紅」，王彩樺當場拿鏡子轉身修修補補，逗得現場一陣笑聲。開展秀以《時裝時代・時代時裝》為主題，由伊林娛樂名模王思偉領軍演繹超過40套服飾，台南在地品牌oqLiq主打都會機能與傳統工藝，WEAVISM織本主義強調潮流設計與在地紡織面料，大顯台南人設計創意，同時展望呼應「台灣時裝史」。

文化部常務次長李連權表示，今年以《時裝時代、時代時裝》台灣時裝史，作為《潮台南》的主打，台南過往引領台灣風潮，也是台灣紡織產業、成衣產業聚落，台灣時裝史清楚標示台南在台灣時裝歷史中扮演的重要角色，台灣時裝史，是向台南致敬的一封情書，希望能承先啟後，開啟台南時尚產業新篇章。

李連權也預告，他已經規畫好台南時尚未來幾年的藍圖，明年將攜手南鯤鯓代天府，結合台灣工藝、傳統藝陣與設計師，創造台灣獨有的服裝特色。他說，這幾年即使經歷疫情，台灣設計的銷售不論海內外都是正成長的，台灣時尚設計美學的發展，絕對大有可為。