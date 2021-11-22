除了股票基金連8周買超之外，債券基金也連36周買超，高收益債券連續2周買超，其中亞洲高收益債連續8周買超。

富達指出，至於各區域高收益債券資金流向，亞洲高收益債基金最吸金，至於美國高收益債轉為賣超，單周賣超2.1億美元；歐洲高收益債轉為賣超，單周賣超2960萬美元。在新興市場債券資金流向部份，新興市場美元債轉為賣超，單周賣超3.2億美元；新興市場當地貨幣計價債轉為賣超，單周賣超6.6億美元。