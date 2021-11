迎接雙11年度購物盛會,Apple優質經銷商STUDIO A於9日宣布推出「2021 Apple雙11超狂購物節」,官網選購Mac筆電 /iPad Pro系列主機,可將最新上市、五色任選的HomePod mini 以加購價1111元帶回家。

iPhone 13系列指定機種,加1元可獲得價值1990元的無線備份充電盤、升級大全配現省4739元。

本周剛上架的iPad mini 6/iPad 9加購三折藍牙鍵盤+亮面保護貼可省下1869元,Apple Watch 加購優惠與 AirPod 系列直贈保護大禮包,最高回饋2260元。

另外,iPhone 13福利機直降95折起、iPhone 11/12認證機 3.2折起,以及Watch S6福利機5.6折起。若使用「中國信託 LINE Pay 卡」再享 LINE Points 3%回饋無上限,以及分期0利率。

「雙11購物節」已成為精打細算的民眾準備清空購物車的重點時刻。11月3日剛上市橘、黃、藍三新色的 HomePod mini不僅讓「聽音樂」變得更享受,運用Siri獲得最新新聞、天氣、交通、提醒事項和行事曆行程等功能,更為Apple 愛用者帶來個人化且深度整合的完美體驗。

即日於STUDIO A官網選購MacBook Pro/Air 、iMac系列主機,即可以1111元加購HomePod mini (官網限定100台),或以2222元加購價值共6120元的HomePod mini、鍵盤膜、磨砂保護殼及手提電腦包。

iPad Pro系列主機除享1111元加價購外,還可以2222元升級價值共6780元的 homepod mini、二合一防摔保護殼含觸控板藍牙鍵盤及類紙膜保護貼,等於現賺4558元。 iPhone 13 256/512GB 系列指定機種,加1元即可獲得15w無線傳輸充電盤、或以1111元升級價值5850元的「超級大全配」,包括無線傳輸充電盤、20w快送充電器、保護殼/鏡面保貼及藍寶石鏡頭貼,最高現省4739元。

蘋果公司在今年秋季發表會上所發佈具備絕美新色、A15 仿生晶片的 iPad mini 6 與性能相較前一代機型提升20%的 iPad 9,活動期間則可以1111元加價購價值2980元的藍牙鍵盤與亮面/類紙膜保護貼,除了手直接摸螢幕也不易有指紋、搭配Apple Pencil 書寫更為流暢外,還能現省1869元。Apple Watch S7 /SE系列則可以1111元加購20W-PD雙孔快充充電器與真皮/米蘭錶帶,等於現省2169元。AirPods Pro更是直贈價值2260元的保護系列大禮包。

STUDIO A官網中「SA 認證福利機」專區,包含 iPhone 12 Pro太平洋藍、iPhone 11紫色、iPhone XS Max金色等 SA認證主機,活動期間最低3.2折起, Apple Watch Series 6 福利機 5.6折起,且認證主機均提供180日的主機自然損壞硬體保固維修,而目前最熱門的 iPhone 13 Pro天峰藍 、 iPhone 13粉紅、星光色等福利品,除價格直降95折起,並附有原廠保固一年及完整周邊配件,福利品均為限量。

STUDIO A 除官網宅配外,亦提供全台9大區「2小時快送」、「 One to One 視訊支援服務」以及「一對多遠端互動課程」,滿足會員「看到即可立即得到」的需求,提供一次到位的快送及線上課程。於STUDIO A 門市/官網購買主機者(會員),皆可獲得2次免費1小時的「 One to One 視訊支援」或線上1對多教學課程,Apple 攝影比賽得獎者將帶著消費者了解「擁有 iPhone 人人都是攝影師」、或每週針對修飾身材線條的芭雷、拉丁舞、非洲舞、以及爆汗燃脂的拳擊、派對有氧等多種 「一對多的遠端互動主題課程」。

此外,STUDIO A全台門市配合振興5倍券同時推出「振興再加碼、5千變6千」限時優惠活動,使用振興5倍券紙本、數位綁定(信用卡、LINE Pay、街口支付)方式,單筆消費滿5000元即加贈1000元、滿1萬贈2000元商品抵用券。