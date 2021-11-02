縣市合併後區長淪為有責無權？擴大區務會報變成地方樣板大戲形同虛設！市議員陳廷秀今天質詢說，當區長還不認真負責，市議員質詢區長時還手插口袋答詢；那是什麼態度，連基本的尊重態度都沒有？市府民政局長吳世瑋強調，將加強督促檢討改進。

台中市議會2日進行民政部分業務質詢，市議員陳廷秀痛批說，今天有市議員批評更換區長是行政不中立，昨天他在研究室看到市議會的直播畫幕時，卻看到有位區長在議員質詢時，竟然手插口袋答詢，當時他有很多選民到他研究室看到這一幕都說「哇！區長都這麼大牌啊！」

陳廷秀指出，一區之長的態度如此不嚴謹，不尊重市議會，市府都如此放任區長嗎？明年就是選舉年，他發現坊間很多重大告別式，市府竟未派人參加？民眾家長輩過世，市府都未派人前往致意太過份了？如此鬆散市府團隊未來如何選舉？

區長大小牌不一？有的區長卻凡事都無法作主。陳廷秀說，他參加梧棲的擴大區務會議，市府各局處都有派人參加，卻凡事都做不了主，區務會議流於形式，讓里長當場大發脾氣差點就要暴動，若他沒有參加事情根本無法理解？民政局應給區長一些權力，否則區務會議只是樣板大戲。

吳世瑋說，台中各區辦理擴大區務會議，由市府的府本部或一級機關首長等督導長官、市府各區政業務督導及民政局列席指導，並視各區實際需要及里長建議案的業務性質，邀請各相關局指派主管人員列席協詢。

吳世瑋強調，民政局將繼續責成各區公所於會議前做好地方及市府溝通的橋梁，為地方各項建言及市民福祉共同努力。