教育部國教署今年6月起補助單側聽損學童輔具，台中市議員蔡耀頡今天在市議會質詢說，中市龍井區有中班幼童申請輔具就讀的私立幼兒園不願協助，自行向國教署申請成功後，事後校方未說明理由就將幼童退學教育局應查辦。副市長令狐榮達說，龍井個案他覺得不可思議、且不應該，將會深入了解排除不當情形。

蔡耀頡指出，「單側聽損」是指一耳聽力在正常範圍，另一耳則達到聽損範圍，有先天遺傳、產前感染或後天造成。單側聽損較不易被發現，單側聽損兒童常有學業成績低落、注意力不集中及行為社交和情緒上的困難等。

蔡耀頡表示，龍井區有名私立幼兒園中班學童透過學校想申請單側聽損輔具，但學校拒絕協助；家長自己找管道像國教署申請到輔具補助，沒想到隔幾天學校就通知不必再來上學，家長懷疑是否因聽損學校就把孩子退學。

教育局長楊振昇認為，台中市絕對不允許此事發生，將會深入調查個案實際狀況，若確實因為聽障而拒絕入學將依規定開罰；教育局將會立即發公文給各級學校，禁止因為聽損或各種原因拒絕學生入學。

副市長令狐榮達說，輔具申請流程依國教署規定，市府應縮短審核的SOP，學童沒有必要也不會申請；龍井個案他也覺得不可思議且不應該，會深入了解排除不當情形。