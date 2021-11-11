防疫形同作戰！市議員陳世凱11日在市議會質詢說，市警局第二分局9日有一派出所晚上接到報案，防疫旅館住客發生糾紛，兩名員警竟然就進入檢疫旅館排解；其中一位住客昨日確診，警方缺乏辦案的SOP概念。衛生局強調，個案為9日入境、10日接獲通知入境時檢驗陽性確診，已安排就醫隔離。

陳世凱指出，個案9日入住替代所，因情緒較為激動，員警獲報前往替代所排解，值勤兩名員警皆有戴口罩並完成2劑疫苗施打滿14天；因勸導時與個案有近距離且長時間接觸，經防疫醫師建議，匡列2名員警居家隔離及安排採檢。

衛生局表示，個案為11月9日入境、10日接獲通知入境時檢驗陽性確診，已安排就醫隔離。9日入住替代所因情緒較為激動，由員警進入替代所排解，值勤2名員警皆有戴口罩並完成2劑疫苗施打滿14天，但因勸導時與個案有近距離且長時間接觸。

經防疫醫師建議，匡列2名員警居家隔離及安排採檢，1名檢驗陰性、另1名檢驗中，市府將持續落實相關防疫措施，讓疫情風險降至最低。

陳世凱說，就他了解若醫生為檢疫旅館旅客看診者是採視訊，不會直接進入防疫旅館，警方辦案全根本缺乏流程。副市長陳子敬表示，市府將加強員警的值勤訓練。