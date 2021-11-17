金門縣長楊鎮浯今天再向中央喊話，建議考量金門的疫苗覆蓋率達到一定程度，應該以更開放的態度來面對「小三通」復航事宜，初期可以從一些有需要性、人道的個案尋求突破，起到循序漸進的作用。

楊鎮浯說明，國內疫情持續趨緩，全國唯一零確診的金門，第1劑疫苗覆蓋率高達81.35％，第2劑也達60.33％，現在應該是採用一個更開放的態度來面對「小三通」復航的時機，而金門縣政府不管是在檢疫、防疫的能量，以及相關隔離住所、專業人力的調配，均已有完整的計畫，並已提交中央了解。

金門縣長楊鎮浯今天再向中央喊話，建議中央以更開放的態度來面對「小三通」復航事宜。（李金生攝）

楊鎮浯建議從一些有需要、人道的個案開始，起到尋求突破的作用，讓小三通復航一事可以循序漸進，恢復兩岸1個就近便捷往來的管道。

至於鄉親關注「小三通」是否有可能出現「春節專案」，楊鎮浯也表示，各種方案其實都有在討論，其中涉及到一些技術性的問題包括專業人力、防疫旅館和醫療量能，都完整涵蓋在應變計畫內，現在就看中央的態度。

針對最近有鄉親子女在對岸400多天，回不了一水之隔金門的家，楊鎮浯也認為，這些不是出在經濟上的考量，而是「小三通」停航帶來不便，沒辦法像以前來來去去，頻繁與家人見面，值得相關單位重視。

金門「小三通」自去年2月10日因疫情全面停航，縣府一直隨著疫情狀況，做出各種預案。楊鎮浯表示，這些預案在不同的疫情階段，都有跟兩岸主管機關溝通，但因為疫情反覆不斷，今年4月縣府曾建議有條件重啟「小三通」，但5月疫情就整個爆發起來，最後只得暫時作罷，但縣府至今仍與兩岸主管單位維持溝通，就看要用甚麼方式來處理而已。