2021台中購物節如火如荼展開，至今已有約3萬名幸運兒中獎。台中市政府經發局13日邀請約200位幸運得主在台中火車站快閃，手拿色板排出藍底及紅、金兩色「台中GO」字樣，將自身好運分享給大家。慶祝購物節消費登錄金額破百億元，市府加碼1組百萬現金獎，得主是在西屯區消費的張先生，副市長令狐榮達現場call out恭喜。

台中市政府經發局13日邀請約200位幸運得主在台中火車站快閃，手拿色板排出藍底及紅、金兩色「台中GO」字樣，將自身好運分享給大家。（陳世宗攝）

令狐榮達說，購物節至今35天截至12日登錄消費金額達122億元，已超過去年總成績90億元，若達150億元，市府將再加碼50萬元獎金，若達200億元，將再增加一個百萬元大獎；另購物節APP下載人次也達96萬人次，更是去年37萬人次的近三倍，若超過100萬人次，市府將再加碼10支iPhone手機。

慶祝購物節消費登錄金額破百億元，市府加碼1組百萬現金獎，副市長令狐榮達現場call out恭喜。（陳世宗攝）

市府13日號召200名今年台中購物節現金獎項幸運得主，與令狐榮達在台中驛鐵道文化園區舊軌大草原上，手拿色板，排出藍底及紅、金兩色「台中GO」字樣，畫面壯觀氣氛熱鬧，現場並規畫抽出2支iPhone13手機，也準備刻有台中購物節logo及活動字樣的限定版煎餅，一人一盒，當做伴手禮。另外，活動現場只要與市長盧秀燕人形立牌合影，並且打卡上傳到自己的facebook公開貼文，就能獲得一張限量一百份的7-11百元禮券。

經發局指出，火車站前廣場也舉辦「台中火車站鐵道市集」活動，快閃活動結束後，更現場抽出市府加碼的百萬現金獎，幸運得主是在西屯區消費的張先生，令狐副市長當場致電恭喜；張先生也開心表示很意外，會繼續在台中消費抽大獎。

「2021台中購物節 快閃召集令」活動，現場邀請參加2020東京奧運輕艇項目的台中輕艇好手張筑涵、清水第一市場「黑豬王」豬肉西施王怡瑄為活動讚聲。張筑涵表示，歡迎來台中消費，她最推薦購買台中的珍珠奶茶；王怡瑄則說，身為清水子女，她最推薦高美濕地、梧棲漁港、三井outlet等景點，歡迎到台中消費旅遊。