四大公投掀起高雄藍綠戰火，先前在前國民黨鳳山黨部發生的「看板之爭」引發熱議，12日上演續集，民進黨高市議員擬參選人蘇致榮酸國民黨議員李雅靜新看板遮蓋自家黨徽，李雅靜回擊，當時施工尚未完畢，民進黨斷章取義，只會用奧步抹黑。

蘇致榮先前選在仍留有黨徽的前國民黨鳳山黨部掛起公投看板，李雅靜得知後立刻回擊，在蘇的看板下方掛出「不要聽他們鬼扯」新看板，李雅靜12日再度出招，在蘇致榮舊看板上硬聲在掛上寫有公投「四個都同意」的新看板，卻遭蘇致榮狠酸新看板遮蓋黨徽。

蘇致榮在臉書上發文稱，中國國民黨堂堂百年大黨的黨徽，由革命先烈陸浩東設計，象徵青天白日，而鳳山的青天白日，竟然被藍營自家議員李雅靜遮住了，更酸李雅靜，難道設計看板之前，忘了提醒設計師帆布中間可以挖空，並把黨徽露出來。

李雅靜立刻反擊，這就是民進黨一貫的抹黑伎倆，民進黨只剩奧步嗎？自己除了沒有遮蓋黨徽，更把看板挖洞，將充滿歷史記憶的黨徽大大凸顯出來，無奈，民進黨竟然趁著廠商施工尚未完成之際，斷章取義將施工中的照片做出圖卡抹黑她，令她相當不以為然。

對此，蘇致榮笑笑回應，李雅靜有記得就好。