台中市男大生日前行駛在台灣大道快車道，經河南路時從快車道切往慢車道，擦撞李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂「海神」跑車，一起原本單純「A3車禍」演變成嚴重治安事件，引發社會對治安關注的同時，凸顯台灣大道長期的交通亂象。交通局長葉昭甫表示，將研議改善的方法，依各路口車流特性、車道幾何配置及事故型態等等，通盤檢討變換快慢車道問題。

市議員黃守達、林德宇今天在市議員交通地政業務質詢說，本月7日凌晨發生備受社會矚目的男大生駕車與瑪莎拉蒂擦撞事故與後續衝突，肇因於男大生駕車行經台灣大道三段與河南路二段口，由快車道匯出慢車道時不慎與瑪莎拉蒂車輛擦撞所致。

黃守達指出，台灣大道因設有公車專用道，又於同車向設置分隔島，導致快車道行駛之車輛需於右轉前提早切入慢車道。有行駛台灣大道經驗的車主都知道，要從快車道匯出慢車道其實很危險，要確認後方來車狀況，經常需要在分隔島旁停等，且必須向後轉頭查看，還會受後方同樣也要匯出的車輛影響視線。

黃守達說，過去為改善匯出視線死角，交通局在分隔島上增設了反射鏡。但仔細檢視，就會發現此次案發路口方向的分隔島上並無反射鏡的設置，對向卻又有設置，設置原則實在令人匪夷所思。且即便設置了反射鏡，改善效果仍然相當有限。

黃守達表示，不管是分隔島型態的改善、公車專用道的變更抑或是研議增設車道專用號誌的可能性，台中市交通局未來都應有更積極的作為，改善台灣大道快慢車道匯入匯出所造成的交通問題，降低此類交通事故的發生率，保障用路人的安全。

交通局強調，將依各路口車流特性、車道幾何配置及事故型態等等，通盤檢討變換快慢車道問題，並研議增設反射鏡、部分路口禁止變換(匯出)車道等改善措施，同時檢視分隔島植栽高度，提供駕駛人更清楚的辨識距離，維護道路交通安全。