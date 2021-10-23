世界醫師會近日召開會議，通過支持台灣參與WHO的決議文，引起兩岸關注。不過，學者點出實情，世界醫師會終究只是一個非營利組織，而且對WHO會員國並無實質影響力，但不少網友留言認為我國即將加入WHO，可見資訊不全的新聞，被閱聽人接收後，反而混洧視聽、誤判情勢。

文化大學新聞系教授莊伯仲撰稿〈新聞理應求真求實 為何不報導真相？〉投稿《獨家報導》，內文提及世界醫師會決議文支持台灣加入WHO，一方面代表國際醫界對我國處境的同情與支持，另一方面也意味中共政權在此遭到外交挫敗，不過這樣的正面消息卻讓人開心不起來，因為新聞底下竟有不少留言以為獲得重大突破，我國就快加入WHO了。「可新聞裡沒說的是，世界醫師會終究只是一個非營利組織，而且對WHO會員國並無實質影響力。」

莊伯仲提到，有些新聞確有其事，並非錯假訊息，但在報導裡，該說的真相也沒有一併揭露，這樣的危害反而可能比假新聞大。因為假新聞終會受到批判與澄清，但資訊不全的新聞被閱聽人接收後，卻可能混洧視聽、誤判情勢。

莊伯仲指出，新聞理應求真求實，為何會存在沒說的真相？一來是先天因素，報導的篇幅、時間本來就有限，自然無法面面俱到。二來是後天因素，因為記者、編輯的學養不足，沒有能力解析前因後果。三來則是蓄意為之，媒體分屬各家集團，政治立場亦有不同，當然沒必要刊播打臉自己或牴觸利益的新聞。

莊伯仲在文章內提到類似的情況，像是WHO幹事長譚德塞因政治立場對我國不太友善，過去常被台媒視為「全民公敵」，因此能黑則黑，傾向放大批評他「無能」、「舔共」、「CHO（Chinese Health Organization）幹事長」之類的負面新聞，也相對壓縮和他相關的正面新聞。

莊伯仲指出，譚德塞後來被全世界最有威望的學術期刊《自然》（Nature）評選為「2020年科學界十大影響力人物」之首的新聞也是能不提就不提，反而樂於刊登自詡為西洋占星專家的唐姓藝人指稱「面對冥王星、木星、土星、金星全部逆行，這位一直在亂噴口水的雙魚座的譚德塞，快要不是東西了……，我們就忍忍吧！」的八卦。

莊伯仲認為，唐某占星術顯然失準，因為譚德塞不僅沒有下台，歐盟20國更於日前決議支持他2022年起續任下一任WHO幹事長，當然這則新聞也是少到不行，因為媒體總不好自己打臉。問題是，多數國人恐怕還沉迷在譚德塞是個「壞人」的想像中。