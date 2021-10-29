在Connect 2021大會中，馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）正式宣布公司改名為「Meta」，展現打造元宇宙（Metaverse）的決心。然而外媒報導，Meta公司此舉，立即引來了網友猛烈的嘲笑。

《CNN》報導，包含作家Mitchell Clark、喜劇作家Matt Oswalt.，以及製作人Adam Lance Garcia全都推文回應Facebook更名Meta一事，大多都是不買帳還用力取笑新名字。The Daily Show的Trevor Noah則是推文指出「得花好一段時間才能適應某人是在「Meta」社團裡被刺激了」的說法。

the only meta we acknowledge pic.twitter.com/xLkocXfWoV — love yo self (@MichellCClark) October 28 2021

"Meta" is short for 'I meta girl in high school who I had a huge crush on only to find her years later on Facebook posting anti-vax links and Tom Hanks pedophile theories' — Matt 🎃swalt (@MattOswaltVA) October 28 2021

stop trying to make meta happen pic.twitter.com/L3ZSckEAl0 — Adam Lance Garcia (@AdamLanceGarcia) October 28 2021

Gonna take awhile to get used to saying “He was radicalized in a META group” — The Daily Show (@TheDailyShow) October 28 2021

之所以改名Meta，官方說法是為了專注於發展元宇宙，代表Meta將會在虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）領域的技術領域大力投資。

根據Meta公司提供的資訊，「Metaverse 與現今線上社群體驗的混合體相似，並擴展至 3D 立體空間或投影在現實世界中。即便與親友分隔兩地，仍可共享沉浸式體驗，一起實現在實體世界中無法成真的可能性。這將是社群科技全新的進化與演變，更將引領 Meta 開創嶄新篇章。」

然而報導指出，想要在虛擬世界裡專注發展的Meta，仍舊免不了得面對現實世界的問題。先前才有吹哨者舉報了該公司關於演算法的問題，讓外界對於Meta如何處理仇恨言論、錯誤訊息的處理方式，再度成為關注焦點。

針對Facebook改名為Meta，技術倫理倡導組織（Ethics in Tech）創始人Vahid Razavi則是評論「別傻了（Don’t be fooled.），一切都不會改變！」他指出這只是Meta公關部門的一項策略，為的就是轉移大眾對祖克柏以及企業遭舉報負面消息的觀感。

《Antisocial Media》作者兼維吉尼亞大學媒體研究教授Siva Vaidhyanathan則是指出：「Facebook今日的句點，並非是祖克柏的終局之戰。」他指出這個企業始終都想要成為人們生活的操作系統，並且能從社群互動來改變人們的生活方式與知識。他認為新名字並不能改變他對於公司的願景，且他也從來不會讓外界的人改變他既定的想法。