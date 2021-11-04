交通部長王國材表示，基隆捷運興建分為兩部分，第一階段將先進行南港到八堵的工程，第二階段的八堵到基隆則是10年後的事情。PTT網友幾乎一面倒猛酸說，「名為基捷，卻沒有規畫進基隆，真的很會！」、「那就跟以前一樣，坐台鐵不就好了。」

基隆捷運興建能分為兩部分，第一階段興建南港至八堵、第二階段是八堵至基隆。交通部長王國材出席立法院交通委員會前表示，基捷工程一直有兩種聲音，屆時八堵至基隆段傾向不保留台鐵，因為會有工程以及營運問題。他也強調，會將基隆市捷運、台鐵併存的方案納入評估。台北市長柯文哲被問到此事則回說「他是說反正10年後，他也不當交通部長了，所以不關他的事。」

有網友在PTT八卦板貼文酸說，政策規畫就是總之先蓋一段，剩下10年後再來討論，好喔，也許到時候基隆人就習慣沒有台鐵了，是不是？

底下的網友紛紛留言表示，「先豪洨，10年後也不關他們的事。」、「10年後的人決定，那你現在講話這麼大聲幹嘛？」、「笑死人，塔綠班在基隆不用選了。」、「啊，你不要叫基捷，叫八捷好了。」、「又被柯文哲言中了。」、「不如再多分幾段，可以騙20年。」、「反正蓋不起來是後面的人的鍋。」、「好笑。」、「呵呵呵 這政府..。」

也有網友諷刺說，「基隆捷運沒基隆，應該正名叫 『沒基捷運』。」、「名為基捷，卻沒有規畫進基隆，真的很會！」、「真好笑，不直接蓋到基隆市區是三小捷運。」、「那就跟以前一樣，坐台鐵不就好了。」、「所以廢掉基隆台鐵前，給10年時間，讓基隆人自己想辦法找出替代台鐵的方式。」、「為了省20分鐘蓋高鐵，然後多花20分鐘蓋捷運。」、「基隆人自求多福喔。」