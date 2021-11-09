基隆輕軌爭議不斷，下屆基隆市長潛在參選人民進黨立委蔡適應、民眾黨立委邱臣遠、國民黨前立委謝國樑今首度同台談基隆捷運，邱臣遠主張交通部盡速提出符合基隆需求的方案，鞏固北北基生活圈。謝國樑則表態，可以有捷運，但不可以廢基隆火車、基隆火車站。蔡適應也要求交通部整體報告完成後，盡快在地方召開說明會。

邱臣遠今天下午舉行基隆捷運公聽會，邀請黨籍立委蔡壁如、高虹安、蔡壁如、賴香伶與交通部次長胡湘麟、中山大學財務管理學系特聘教授張玉山、消基會交通委員會召集人李克聰等人共同討論，謝國樑、蔡適應也應邀到場。

邱臣遠指出，基隆捷運紛擾三十年，基隆捷運跟台鐵有競合問題，不管路廊變更或八堵到基隆段問題，民進黨政府預算不斷變變變，計劃騙騙騙，希望交通部在尊重專業前提下，盡速提出符合基隆人方案。

對於與謝國樑、蔡適應同台，被視為基隆市長前哨戰，邱臣遠說，基隆市他的故鄉，不論任何職務都不會打折，今天座談會目的是要替基隆人解決捷運問題，感謝各黨要解出席公聽會，多元性、專業性值得期待。

謝國樑說，他主張反對廢除基隆車站，今天只談基隆捷運議題，專注在基隆交通建設，大家對議題關注度一樣，歡迎基隆有捷運，但不可以廢基隆火車，這是通勤族仰賴的交通工具，要求政府要做好。

蔡適應則說，基隆捷運興建過程不是現在提出過去台鐵捷運化，建立基隆到南港、東湖到汐止建立生活圈，要求交通部對基隆捷運整體報告完成後，盡速在地方舉行說明會，期待未來資訊公開透明，讓地方民眾能夠理解。